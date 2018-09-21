Fiscalía compulsó copias contra Armando Benedetti ante la Corte. Foto: Colprensa( Thot )

Después de las audiencias contra el general (r) Humberto Guatibonza, Juan Carlos Madero, Julián Villarraga y Carlos Arenas, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Armando Benedetti, por estar presuntamente involucrado con la red de “chuzadas”.

Cabe señalar que esta compulsa también se da ante la Procuraduría.

La semana pasada, este medio conoció en primicia que Benedetti supuestamente mandó a interceptar ilegalmente al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su esposa, el abogado Jaime Lombana y su hijo.