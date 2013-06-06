6AM W6AM W

Programas

Es la ETB la que tendrá que pagarnos: Claro

La vicepresidente Jurídica de Claro, Hilda María Pardo, calificó de "positivo" la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó un mandato de pago.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

La vicepresidente Jurídica de Claro, Hilda María Pardo, señaló en www.wradio.com.co que tienen los argumentos suficientes para demostrar que es la ETB la que debe pagarle a Claro.

“como lo ordenó el Consejo de Estado iniciamos procesos en un tribunal de arbitramento y esperamos tener una nueva condena de la ETB por los servicios que le prestó Comcel en 2006”, afirmó Pardo.

La funcionaria de Claro calificó de “positivo” la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó un mandato de pago.

Según Claro, siempre venían diciendo que la decisión del Consejo de Estado no indicaba la cifra que Comcel le debía devolver a la ETB, y que por eso convocaron a los jueces para determinarla.

“El proceso ejecutivo inicia con el mandamiento de pago, luego llaman a la otra parte y preguntan si la cifra es correcta o no es correcta (…) la ETB ha presentado varias cifras, todas son diferentes. Estamos interesados en conocer la cifra real”, señaló.

Agregó que cuando se anula un proceso significa que se tiene que reiniciar de cero, lo cual están haciendo Claro. Pero aclaró que lo primero que alegamos es que ETB “nos debe dinero”, un valor que sería superior a 152.925 millones de pesos, que la empresa mexicana le tendría que devolver la empresa capitalina.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad