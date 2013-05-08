Condenado taxista que mató por un aguardiente

La Jueza 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a 16 años de prisión en establecimiento carcelario al taxista José Leonel Arévalo Leyton por incurrir en los delitos de homicidio, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.



El Fiscal 273 de la Unidad de Vida señaló que los hechos se presentaron el 7 de marzo del 2012 cerca de la carrera 77 con calle 51 sur, barrio Patio Bonito, donde un grupo de taxistas esperaban turno para lavar sus carros.



En la espera, el homicida ofreció un trago de aguardiente al también taxista Jeremí Peña Buitrago, de 26 años, quien rechazó la atención de su compañero, respuesta que enfureció a Arévalo Leyton, que se enfadó y lo agredió verbalmente.



Tras varios minutos de intercambio de palabras, el Arévalo abandonó el lugar y media hora después regresó y disparó seis veces contra de Peña Buitrago, quien falleció instantáneamente.



Luego de los hechos fue perseguido y capturado por las autoridades.



El sentenciado, quien aceptó los cargos y recibió una rebaja de un cuarto de la pena, cumplirá la condena en la cárcel Nacional Modelo de Bogotá.