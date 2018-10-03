Cae banda criminal “Las Pimpinelas”

Estas personas están siendo procesadas por hurto a locales comerciales, porte de armas, tentativa de homicidio y porte de estupefacientes. Foto: Getty Images( Thot )

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la desarticulación de la banda “Las Pimpinelas”, una banda criminal compuesta por cuatro mujeres.

Estas personas están siendo procesadas por hurto a locales comerciales, porte de armas, tentativa de homicidio y porte de estupefacientes.

De este grupo delincuente, una de las mujeres acababa de salir de cumplir una condena y otra de ellas se encontraba en situación de prisión domiciliaria.

La captura se realizó gracias a videos y denuncias que mostraban cómo “Las Pimpinelas” escondían los productos que hurtaban dentro de sus prendas de vestir en establecimientos de Bogotá y de los municipios Soacha y Cota.