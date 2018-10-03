Cae banda criminal “Las Pimpinelas”
La captura se realizó gracias a videos y denuncias que mostraban cómo escondían los productos que hurtaban dentro de sus prendas de vestir.
La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la desarticulación de la banda “Las Pimpinelas”, una banda criminal compuesta por cuatro mujeres.
Estas personas están siendo procesadas por hurto a locales comerciales, porte de armas, tentativa de homicidio y porte de estupefacientes.
De este grupo delincuente, una de las mujeres acababa de salir de cumplir una condena y otra de ellas se encontraba en situación de prisión domiciliaria.
La captura se realizó gracias a videos y denuncias que mostraban cómo “Las Pimpinelas” escondían los productos que hurtaban dentro de sus prendas de vestir en establecimientos de Bogotá y de los municipios Soacha y Cota.