Hemos pedido tolerancia, paciencia y cordialidad a las personas ya que esto es por lo que ha caracterizado este evento: Omar Pinzón, viceministro de Seguridad de Panamá. Foto: Getty Images

Tenemos más de dos años de planificación para la seguridad del papa en Panamá: Omar Pinzón

En díalogo con La W Radio, horas antes del arribó del pontífice a Panamá para la JMJ 2019, el viceministro de Seguridad de ese país, Omar Pinzón, explicó todas las medidas que desde el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se han adelantado para la cabal realización del que se considera el máximo evento de la iglésia Católica.

Pinzón reconoció que el reto de la seguridad para la Jornada mundial de la Juventud, primer viaje oficial de Francisco a centroamérica, no radica solamente en las garantías de movilidad y seguridad para el pontífice, sino también en la seguridad y control de los miles de peregrinos, provenientes de todo el mundo, que llegarpn al país con ocasión de la cita con el papa.

Francisco arribará a Panamá la tarde de este miércoles y será recibido en una sencilla ceremónia por una comitiva liderada por el presidente Juan Carlos Varela, altos representantes de la iglésia panameña y funcionarios públicos.

Los eventos que mayor actuación de los cuerpos de seguridad revisten son aquellas concentraciones previstas durante las homilías campales y la jornada de vigilia.

Le puede interesar: