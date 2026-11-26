ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

De conformidad con el Judgment of Acquittal, Document No. 136, de fecha 22 de noviembre de 2024, proferido por la United States District Court for the Southern District of Florida, dentro del proceso No. 19-20738-CR-BLOOM(MARRA), el señor Carlos Mahecha fue declarado no culpable de los cargos Uno (1) a Diez (10) de la acusación, por lo que el despacho ordenó su absolución, libertad y exoneración de la fianza (bond).

Asimismo, mediante Order Granting Motion to Approve Settlement and Compromise of Controversy, ECF No. 1081, de fecha 28 de febrero de 2025, proferida por la United States Bankruptcy Court for the Southern District of Florida, Fort Lauderdale Division, dentro del proceso de Bal Harbour Quarzo, LLC, Case No. 18-11793-SMG, se aprobó en todos sus aspectos el acuerdo de transacción (Settlement Agreement) celebrado entre el Trustee y Carlos Elias Mahecha Diaz, Maria Anastasia Casas Matiz y Felipe Mahecha Casas. La decisión ordenó a las partes cumplir las obligaciones y términos establecidos en dicho acuerdo.

María Fernanda Guerra, una de las afectadas por el proyecto inmobiliario Quarzo Bal Harbour en Miami contó en W Radio como Carlos Mahecha, su esposa Anastasia Casas y su socio Juan Guillermo Arcila estafaron a más de 150 personas a quienes les prometieron un hotel cinco estrellas con buena rentabilidad.

Según Guerra, los Mahecha y Arcila manejaron mal el dinero de los inversionistas que pagaron entre 10.000 dólares y 4 millones de dólares.

“Ellos empezaron a gastar dinero en otras cosas como una vida de lujos, casas millonarias, autos costosos pero desde el comienzo hubo mala fe porque cuando no tenían con qué pagar seguían captando gente y dinero”.

María Fernanda decidió hacer parte de este negocio debido a que creyó que Carlos Mahecha tenía un fuerte músculo financiero al ser una persona conocida que hacía parte de la junta directiva de la Clínica del Country y que su esposa, Anastasia Casas, era accionista de la misma.

A pesar de que la víctima ganó una demanda en Estados Unidos de este caso, ni Arcila, que ya se declaró culpable, ni los Mahecha, le han respondido por el dinero que invirtió.

“Yo gané un proceso en EEUU y el juez me dio la razón y me concedió una suma de dinero pero cuando mi demanda llegó ya la plata estaba enredada porque hicieron ventas ficticias de las propiedades, hicieron acuerdos sucios con el banco, vendieron de manera truculenta el proyecto de Bal Harbour. Hubo personas que demandaron antes del desastre y lograron recuperar dinero pero la mayoría todavía no”.