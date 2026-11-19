Óscar Eduardo Campo, presidente del sindicato de la Fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, habló sobre cómo la multinacional ha manejado la situación de la fábrica en el programa 6AM W, después del terremoto que sucedió el pasado 10 de agosto y que afecto varios municipios del país, entre los más afectados Cali, Pereira y Chocó.

Campo, argumenta que Nestlé, no solamente tiene buenos recursos económicos, sino que adicional las mejores aseguradoras están amparando la infraestructura y la maquinaria.

Óscar comenta que, esta noticia ha afectado significativamente a la ciudad y al país, “ha sido una fábrica que, por su trayectoria en la región, ha abierto las puertas a muchos obreros, aproximadamente 450 trabajadores directos teníamos contrato con esta multinacional y sin contar los contratistas, las personas que trabajaban en los casinos, los que hacían mantenimiento de aseos, de prados, de obra civil, entonces estamos hablando aproximadamente de 2.500 personas”.

La multinacional, decidió liquidar el pasado 8 de noviembre la fábrica por el mal estado en el que se encuentra la infraestructura, Campo argumenta que se están tomando las medidas respectivas a nivel legal, “estamos poniendo en conocimiento a los jueces de la República, al Ministerio de Trabajo, porque esta situación es ilegal y se puede detonar en un despido colectivo”.

¿Cuántas plantas de Nestlé existen en Colombia en este momento?

Nestlé tiene aparte de Comestible de La Rosa, tiene a otras tres plantas, una está ubicada en Bugalagrán de Valle del Cauca, allí hay aproximadamente 1.200 trabajadores, se produce el Milo, el Nescafé, el Maggie, en Valledupar Cesar, DPA, producen lo que son las leches, Nestógeno, Rodeo, las NAN, y en Mosquera, Cundinamarca, producen el tema de la purina para mascotas.

Óscar Campo recalca, que la manera que la compañía ha manejado la situación, no ha sido de la mejor manera, puesto que, no ha habido un debido proceso en la liquidación de más de 400 trabajadores.

“La empresa lo que propuso fue un plan de retiro. Este plan de retiro, como ellos manifiestan, no es voluntario, tan voluntario porque lo que le dicen es esto o le va peor, entonces las personas con la necesidad de mercar, de pagar sus servicios públicos domiciliarios, porque antes de que la multinacional hiciera esta acción, a partir del 8 de septiembre suspendió 221 trabajadores, a los que no pagó nóminas y no respetó fueros sindicales”.

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