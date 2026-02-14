La historia de una italo-colombiana de 28 años que vive en un pueblo masái en Kenia

Gaia Dominici contó en La W cómo cambió su vida de forma radical cuando se enamoró de un guerrero masái.. Foto: Instagram: @siankiki( Thot )

La vida de la italo-colombiana Gaia Dominici, de 28 años, cambió de forma radical cuando se enamoró de Ntoyiai, un guerrero masái con quien convive en el valle del Rift en Kenia y es el padre de su hija, Lily Rose, a quien crián en la naturaleza

Ella nació en Bogotá y fue adoptada cuando era un bebé por una pareja italiana. Creció en Italia y estudió fotografía en Inglaterra. Fue su carrera como fotógrafa la que la empujó a sumergirse en la comunidad Masái para hacer un proyecto fotográfico.

Allí conoció al que hoy es su pareja, al principio no podían comunicarse, pero la conexión fue inmediata, a veces pedían a una 3ra persona que les tradujera. Desde finales de 2015, Gaia vive en el condado de Kajiado a los pies del monte Kilimanjaro, en un poblado masái sin acceso a electricidad -disponen de baterías que recargan con paneles solares-, televisión u otras pseudo-necesidades del mundo moderno, pero rodeada de una comunidad que la trata como a una igual y que la ha enseñado que el "nosotros está por delante del yo".

Sin embargo, el hecho de aceptar convertirse en uno de ellos, nunca significó perpetuar algunas de sus costumbres ya denostadas como la ablación, la poligamia o el dar a luz en casa.