Diputada mexicana da razón del porqué votó en contra de una Guardia Nacional

En entrevista con La W, la diputada mexicana Lucía Riojas Martínez explicó el curioso hecho ocurrido en el parlamento mexicano donde se votaba la creación de la Guardia Nacional, votación que resultó con 463 votos a favor y un voto en contra, el suyo.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo y su mesa de trabajo, la diputada de 29 años, quien es reconocida en el escenario político mexicano por declararse abiertamente lesbiana, señaló que su voto responde a que le parece peligrosa la militarización de las fuerzas de seguridad.

Según Riojas, la militarización de las fuerzas civiles es “peligroso para la democracia del mundo” y se manifestó preocupada luego de que se aprobara que por 5 años sea el Ejército y la Marina, los encargados de la seguridad pública.

La diputada aseguró que desde que comenzó la llamada guerra contra las drogas en su país, hace 12 años, y el Ejército asumió también tareas de seguridad pública, los índices de desaparición y asesinatos en la calle han incrementado.

“El ejército está entrenado para aniquilar al enemigo”, señaló, manifestando que su preparación no es la ideal para el trato con la población civil, manifestando preocupación por la posibilidad de que esta creación de la Guardia Nacional, represente riesgos contra la integridad de los civiles.