Cristina Narbona, presidenta del PSOE en España se refiere a su victoria electoral

Cristina Narbona, en micrófonos de La W se refirió a la victoria electoral de su partido Psoe en las elecciones realizadas este domingo en España.

No tendremos futuras alianzas con Ciudadanos ya que ellos cerraron la puerta desde hace tiempo: Cristina Narbona. Foto: Getty Images

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, habló en La W sobre la victoria que obtuvo este partido en las elecciones de España realizadas el domingo.

El Psoe sumó 123 curules en el Congreso de los Diputados y tendrá mayoría absoluta en el Senado (por primera vez desde 1993). Narbona, aseguró cuál es la opción que más viable ven este momento “lo que tenemos es que ver si podemos gobernar en solitario” dijo.

De otro lado, descartó posibles alianzas con “Ciudadanos”, “ellos cerraron la puerta hace mucho tiempo”.

Finalmente, dijo que “terminamos una campaña pero ya comenzamos otra porque el 26 de mayo son las elecciones de parlamento y municipales”.

