Lo que su banco ya no le puede cobrar por estos servicios

En primer lugar, el banco deberá pagar intereses a todos sus usuarios con cuentas de ahorro, sin importar la cantidad de dinero que el usuario tenga o por cuánto tiempo lo haya tenido.

Además, ya no pueden cobrar la cuota de manejo para cuentas de ahorros que lleven más de dos meses inactivas o que estén embargadas.

Ahora se podrá retirar todo el dinero que tenga en su cuenta, ya no es necesario dejar un saldo mínimo al hacer retiros de cajeros automáticos.

Si el banco incumple con alguna de estas nuevas medidas, los usuarios pueden denunciarlo en la página web Defensor de tu bolsillo.

Por ejemplo, la denuncia de este mes se debe al incumplimiento de los bancos de permitir que sus usuarios retiren la totalidad de su dinero. Agregando que los bancos con más quejas de este tipo son Bancolombia, Davivienda, Av Villas, Banco Caja Social, Banco de Bogotá y BBVA.