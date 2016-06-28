La tasa de usura sube al 32% para el tercer trimestre del año

La Superintendencia Financiera de Colombia fijó la tasa de usura para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016, el cual pasó de 30.81% en el periodo anterior a 32,01% efectivo anual.

Según la entidad, esta tasa aplicará para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, y supone un aumento de 120 puntos básicos con respecto a la que rigió en el periodo pasado, que finaliza el próximo jueves 30 de junio.

La SuperFinanciera indicó que esta resolución aplica para quien “reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos”.

Así mismo, quienes no apliquen la norma podrán incurrir en el delito de usura castigado penalmente.