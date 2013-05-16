Ecopetrol tiene la experiencia para manejar el 100% de la operación de Campo Rubiales
Así lo afirmó en La W la senadora Maritza Martínez quien dijo que el debate sobre Campo Rubiales se llevó al Senado porque es un tema 100% técnico.
La senadora Maritza Martínez dijo que el debate sobre Campo Rubiales se llevó al Senado porque es un tema 100% técnico.
En el pozo ubicado en los Llanos la petrolera colombiana la operación de explotación con Pacific Rubiales, contrato que vence en dos años.
Martínez aseguró que la opción más llamativa es que Ecopetrol tenga el 100% de la operación de Campo Rubiales.
“Ecopetrol tiene la experiencia, ingeniería para eso y su objeto es eso: una productora de petróleo”, señaló.
