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30 oct 2026 Actualizado 15:41

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ONU renueva mandato de su Misión de Verificación en Colombia, pero excluye la reforma rural integral

La ONU aprobó por unanimidad la renovación del mandato hasta el 31 de octubre de 2027

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El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes 30 de octubre de 2026 por unanimidad renovar el mandato de su Misión de Verificación en Colombia hasta el próximo 31 de octubre de 2027, pero incorporó una modificación sobre la reforma rural.

La ONU votó a favor de la resolución que contempla la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que la reforma rural del país pase a formar parte de las labores institucionales.

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