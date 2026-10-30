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Tributaria De la Espriella subiría hasta $14 millones el precio de los carros: Pedro Nel Quijano

El representante de los concesionarios de vehículos en Colombia, Pedro Nel Quijano, cuestionó en 6AM W de Caracol Radio el proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno, que plantea aumentar el IVA para los vehículos híbridos y eléctricos del 5% al 19%.

Según explicó, la medida podría elevar considerablemente los precios, reducir las ventas y terminar afectando el recaudo que busca obtener el Estado.

Quijano reconoció que el país atraviesa una crisis fiscal que el Gobierno debe resolver; sin embargo, advirtió que aumentar los impuestos al sector automotor puede generar consecuencias negativas para la economía.

“La economía no crece subiendo impuestos”, afirmó el representante gremial, quien señaló que el incremento de 14 puntos porcentuales en el IVA se trasladaría directamente al precio final que pagan los compradores.

Aumento del IVA a carros híbridos y eléctricos: ¿cuánto subirían?

Uno de los principales cuestionamientos de Quijano está relacionado con el impacto que tendría el cambio tributario en el bolsillo de los colombianos interesados en adquirir vehículos híbridos y eléctricos.

Para explicar el efecto de la medida, puso como ejemplo un automóvil cuyo precio actual es de $100 millones. Con el incremento del IVA del 5% al 19%, explicó, su valor podría aumentar hasta $14 millones.

El representante de los concesionarios sostuvo que este encarecimiento haría que muchos compradores desistieran de adquirir un vehículo, incluso si están interesados en las ventajas que ofrecen las tecnologías híbridas y eléctricas.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: