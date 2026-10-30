Gobierno busca ahorrar, pero prepara onerosos traslados de diplomáticos

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En medio de los anuncios de medidas para el rescate fiscal y la búsqueda de ahorros en el gasto estatal, Caracol Radio conoció que en los últimos días han notificado a por lo menos diez funcionarios ubicados en cargos diplomáticos en distintos lugares del planeta la decisión de trasladarlos a plazas en otros países.

El traslado de dichos funcionarios generará el pago de costosos gastos de traslado que, según la norma, implica, aparte del pago salarial definido para cada cargo, desembolsar valores extraordinarios por efecto de viáticos (+75% del salario), prima de instalación (+1 salario) y transporte de menaje doméstico (+1 salario), a lo que además se deben sumar los tiquetes aéreos para el funcionario y su familia.

Estos son los funcionarios cuyo traslado ya fue notificado:

El exviceministro de Deporte Camilo Iguarán se desempeña actualmente como cónsul en República Dominicana y es reubicado en Ghana.

Gloria Esperanza Acevedo, relacionada con el padre de Gustavo Petro, pasa de la embajada en Panamá a la representación diplomática en Ghana.

Carlos Alfonso Victoria Mena, cónsul en Bilbao, es trasladado a Ghana.

La embajada de Ghana es una de las que se ha venido anunciando un próximo cierre.

También fueron notificados:

Hernando Viveros Cabezas, primer secretario en la Misión de la ONU, fue notificado de su reubicación a San Antonio del Táchira (Venezuela).

José Ros, quien se encontraba como primer secretario en Chile, para ser trasladado a Guasdualito (Venezuela).

Jhon Camargo, exdirector de asuntos jurídicos internacionales en la Cancillería y actual embajador en Santiago de Chile, será trasladado a Iquitos (Perú).

Vilma Jay será reubicada del Consulado General de Colombia en México a Puerto Obaldía (Panamá).

Diana López Zuleta pasa de segunda secretaria en la Embajada ante el gobierno de Venezuela a la embajada en El Cairo (Egipto).

Julián Gutiérrez Marín, segundo secretario de Relaciones Exteriores y último nombramiento del gobierno Petro para tratar de resolver el escándalo de la embajadora en Haití, fue enviado para Beirut (Libiano).

Paulo Molina, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y actual cónsul en Valencia (España), es reubicado a Kenia.

La mayoría de estos funcionarios de libre nombramiento fueron posesionados hace menos de un año, cuando, según la norma, los traslados de personal del Ministerio de Exteriores asignados a cargos en el exterior deben esperar al menos un año para que el gasto que se le generó al Estado no resulte lesivo para el erario.

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