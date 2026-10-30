Sanitas cambia los puntos para reclamar medicamentos en Bogotá: estas son las 29 sedes habilitadas

Esto significa que quienes venían reclamando sus fórmulas en Cruz Verde deberán consultar las nuevas sedes antes de desplazarse. La red tendrá puntos en localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito y Antonio Nariño.

¿Dónde estarán los nuevos puntos de dispensación?

En el norte de Bogotá habrá sedes como Portal Norte, Pontevedra, Subazar, Navarra, Mazurén, Toberín, Santa Bárbara y Cedritos. En Chapinero y sus alrededores estarán habilitados los puntos de la Calle 53, Centro 93 y Floresta.

En el occidente funcionarán sedes en Unicentro de Occidente, Centro Comercial Primavera, El Edén y Centro Comercial Américas. También habrá puntos en Puente Aranda, Plaza Central, Clínica Colombia, Quinta Paredes, Calle 26, Kennedy Central, Ciudad Tunal, Clínica Roma y Restrepo, entre otros.

Es importante tener en cuenta que tres de estas sedes tendrán atención las 24 horas: Puente Aranda, Clínica Colombia y Clínica Roma. Los demás puntos manejarán horarios diferentes, por lo que se recomienda consultar el directorio antes de salir de casa.

¿Qué documentos deben llevar los afiliados?

Para reclamar los medicamentos será necesario presentar el documento de identidad original y la fórmula médica vigente en físico. Cuando el medicamento requiera autorización, bastará con indicar el número correspondiente, sin necesidad de llevarla impresa. También deberá pagarse la cuota moderadora o el copago, si aplica.

Una de las principales dudas de los usuarios es qué pasará con las autorizaciones que ya tenían aprobadas con Cruz Verde. Sobre este punto, Sanitas aclaró que el traslado a Colsubsidio será automático. El nuevo número de autorización llegará al celular o al correo electrónico registrado por el afiliado.

Si no recibe esta información, podrá consultarla en la Oficina Virtual de EPS Sanitas, en la aplicación de la entidad o a través de su asistente virtual Ana María, por WhatsApp en el número 320 255 0525.

Ojo: los medicamentos de octubre todavía se reclaman en Cruz Verde

La recomendación es no dejar pendientes las entregas correspondientes a octubre. Los medicamentos autorizados para este mes deberán reclamarse antes de que termine octubre en los puntos de Cruz Verde. A partir del 1 de noviembre, la entrega quedará a cargo de Colsubsidio.

La EPS también pidió a los usuarios respetar la fecha indicada en su fórmula médica. Es decir, si la entrega está programada para el 20 de noviembre, lo recomendable es acudir ese día y no antes, para evitar filas y aglomeraciones.

¿Dónde reclamar los medicamentos no PBS y los nutricionales?

Hay una condición especial para quienes reciben medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) y que requieren prescripción a través de la plataforma MIPRES. Estos deberán reclamarse exclusivamente en cinco sedes:

Unicentro de Occidente: carrera 111 C # 86-74, local 102.

Clínica Universitaria Colombia: calle 23 # 66-46, piso 2, edificio de consultorios.

Calle 26: calle 27 # 25-45, local 3.

Portal Norte: avenida carrera 45 # 176-31, piso 1.

Clínica Roma: carrera 80 # 53-20 sur.

En cuanto a los medicamentos APME (nutrición), Sanitas aclaró que continuarán siendo entregados por el operador MTD y no pasarán a Colsubsidio.

También se podrán agendar turnos por internet

Para evitar filas, los afiliados podrán reservar previamente un turno a través de www.medicamentoscolsubsidio.com.co. Esta opción estará disponible inicialmente en nueve sedes: Clínica Roma, Unicentro de Occidente, Portal Norte, El Edén, Floresta, Mazurén, Teusaquillo, Quinta Paredes y Cedritos 151.

Los usuarios pueden consultar las direcciones y horarios de toda la red de atención en la página oficial de EPS Sanitas, en la sección de gestores farmacéuticos.