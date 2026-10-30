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30 oct 2026 Actualizado 18:35

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“Pasamos por el peor momento”: cafetero sobre la caída en el consumo y la comercialización

Franklin Echeverri, cafetero de Risaralda, habla sobre las consecuencias que traería al sector la ley de ajuste fiscal que presentó el Gobierno De la Esprilellla

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio Franklin Echeverri, cafetero de Risaralda, se refirió a las posbinles consecuencias que traería al sector la ley de ajuste fiscal que radicó el Gobierno De la Esprilellla ante el Congreso de la República.

“Hoy vemos con mucha preocupación ese incremento; cuando uno va a un supermercado, posiblemente usted no alcance a dimensionar ese 19% ni ese 5% ni el que sea, no lo alcanza a dimensionar. El efecto es hoy esa ley, el mensaje que manda y lo que empieza a generar en el común de la gente es que el café va a subir y de algún modo el consumo va a bajar”, manifestó.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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