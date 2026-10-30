Vicepresidente de EEUU, JD Vance, visitará a Colombia para reunirse con De la Espriella

Colombia se prepara para recibir en noviembre a una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos, integrada por el vicepresidente JD Vance, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y posiblemente el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Fuentes confirmaron a Caracol Radio que las visitas están en proceso de coordinación y que tendrían como eje central el fortalecimiento de la cooperación militar y de seguridad entre ambos países.

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Uno de los primeros funcionarios en llegar sería el general Dan Caine, cuya visita se contempla para la segunda semana de noviembre. Su agenda estaría enfocada en establecer mecanismos concretos de cooperación entre las Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos, particularmente en intercambio de inteligencia, apoyo militar, coordinación de operaciones conjuntas y seguridad fronteriza.

Posteriormente, se espera la visita del vicepresidente JD Vance, prevista entre la tercera y cuarta semana de noviembre. El funcionario sostendría reuniones de alto nivel con el Gobierno colombiano para abordar asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación bilateral. Según información conocida por otros medios, también se contempla que el encuentro se realice en Cartagena, Medellín o Barranquilla, aunque todavía no hay una ciudad definida.

En el caso de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, su eventual llegada es la que presenta mayor incertidumbre. Aunque su nombre está dentro de las posibilidades que se estudian, todavía no existe una fecha definida ni una confirmación oficial de su desplazamiento a Colombia. Su eventual participación tendría especial relevancia por las decisiones relacionadas con la cooperación militar y las estrategias regionales contra las organizaciones criminales.

Entre los asuntos que estarían sobre la mesa se encuentra la definición de mecanismos de asistencia militar, la posibilidad de ampliar la permanencia de uniformados estadounidenses en territorio colombiano, el apoyo aéreo y la coordinación de operaciones conjuntas. También se estudian acuerdos de cooperación tecnológica y fortalecimiento de capacidades de inteligencia y vigilancia. Por ahora, estos puntos hacen parte de las conversaciones y no representan compromisos formalmente anunciados.

Esta presencia se relaciona con el interés de Washington de ampliar su estrategia de seguridad en América Latina, particularmente frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Uno de los escenarios de cooperación es el denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para fortalecer la coordinación regional contra estas estructuras.

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