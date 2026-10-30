“Soñamos con ir a Brasil, Asia y Australia por primera vez”: Morat habla de su gira ‘Ya es mañana’

Morat es una agrupación colombiana que ha tenido gran éxito con los países de habla hispana, este año se encuentra en medio de su gira ‘Ya es mañana World Tour’ donde ya han pasado por varios países.

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En Colombia tuvieron cinco fechas en el Movistar Arena y actualmente se encuentran en su regreso a España donde tienen cuatro fechas.

Estos conciertos se dan luego de haber ganado su primer premio Latin Grammy, donde la academia de la música destacó su disco ‘Ya es mañana’ como el Mejor Álbum de Pop Rock en la última edición de los premios. El reconocimiento supone un hito para un grupo que acumula tres nominaciones en estos galardones a lo largo de su trayectoria.

En medio de la segunda de sus cuatro noches en el Movistar Arena de Madrid, la banda colombiana Morat hizo una pausa en medio del concierto para expresar su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario que esa misma mañana había sacudido a España, y convirtió el momento en una invitación a vivir el presente.

Me mata:

Me mata es el más reciente sencillo musical de Morat, Simón Vargas, integrante de la agrupación indicó que: “es un intento por llevar las raíces de lo que nosotros hacíamos cuando estábamos empezando en la música que estamos haciendo hoy. Sentimos que es una canción que tiene mucho de lo que éramos antes, pero al mismo tiempo se siente muy nuevo dentro de nuestro repertorio”.

Público de Morat:

Martín Vargas comentó que la agrupación es muy feliz al momento de regresar a España ya que es un país donde los han recibido muy bien. Recordando los conciertos en otros países aseguró que los hace muy felices llevar su música y su bandera a otros lugares, “lo primero que decimos en nuestros conciertos es: Nosotros somos Morat y somos colombianos”.

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Repertorio:

La agrupación colombiana ya cuenta con cinco álbumes de estudio, esto hace que elegir las canciones que irán en cada show es una tarea difícil. En entrevista con Caracol Radio, Simón Vargas dijo que: “ese es probablemente de los retos más difíciles de montar una gira, si bien ‘Ya es mañana’ que es nuestro quinto disco es probablemente en este momento el disco con el que más identificados nos sentimos y el que tiene el sonido del que probablemente más orgullosos nos sentimos, tenemos clarísimo que hay canciones del primero, segundo y tercer disco que forman parte esencial de lo que es Morat”, concluyó.

Lo que viene para Morat:

Juan Pabla Isaza, vocalista de la agrupación adelantó que el próximo año presentarán un nuevo capítulo del álbum ‘Ya es mañana’ que le dará un giro al tour, agregando nuevas canciones.

Adicionalmente indicó que quieren ir por primera vez a países como Brasil y estar en Asia y Australia.

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