Bares esperan incrementar sus ventas en un 50% durante partido Argentina – Colombia

Un sondeo del

Área Económica de Fenalco Bogotá

señala que la bebida preferida que más se venderá durante el partido entre las selecciones de

Argentina y Colombia

el viernes 7 de junio es la cerveza.









El sondeo asegura que la marca de la cerveza que más se venderá varía según el establecimiento. Este escalafón lo encabeza “

Póker, seguidas por Águila y Club Colombia

”.









De igual forma, los bares capitalinos esperan incrementar sus ventas durante el partido que se realizará en Buenos Aires. Pero el estudio indica que algunos de los factores que pueden “jugar” en contra de las ventas es el inicio de la temporada de vacaciones.









“Gran cantidad de bares pierde la afluencia de estudiantes universitarios; y la hora del partido, la cual propicia que muchos clientes potenciales lo vean en sus casas y no en los bares”, dice Fenalco Bogotá.









Pero la hora del partido, 5:00pm, favorecerá a los bares “cuyos principales clientes son trabajadores de sus respectivos sectores

, y afecta negativamente a los bares que dependen principalmente de la población estudiantil”.









Venta de merchandising







Las camisetas, gorras y banderas, relacionadas con la selección Colombia, disparan sus ventas, esencialmente en el comercio informal. En cuanto a los formalizados, los almacenes deportivos, incrementan sus ventas aproximadamente entre un 15% y 20% en la venta de estos artículos.