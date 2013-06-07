A Colombia la ven como una ‘estrella emergente’: embajador en Londres
El embajador en Reino Unido, Mauricio Rodríguez, sostuvo que gracias a que en Colombia se están haciendo “bien las cosas”, muchos países del mundo como Inglaterra, están interesados en invertir.
Rodríguez aseguróen www.wradio.com.co que hace 10 años Colombia era un país “fallido”, pero ahora se asoma “como una estrella emergente”, que llama la atención del mundo entero.
El diplomático reconoció que todavía hay problemas de pobreza y miseria, pero reconoció que hay una mejoría “notable” hasta el punto de que Colombia dejó de ser el segundo país del mundo con mayor desigualdad.
“Se rompió la tendencia perversa de la miseria”, señaló el embajador.
