Acciones de aerolíneas, bancos y petroleras se afectan por subida del dólar y Brexit

El índice Colcap cayó 1.16% y las acciones más afectadas fueron la preferencial de Carvajal, con un precio 6.67% menor al cierre de la semana pasada, Avianca con 3.83% menos y Fabricato cayendo 3.23%.



Sin embargo, el título de Bancolombia también perdió 2.17% y el de Ecopetrol 2.14%.



Además de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el dólar también contribuyó al remezón que sufran las acciones en la bolsa colombiana.



La divisa norteamericana subió más de 80 pesos con respecto a la Tasa Representativa del Mercado que para este lunes se ubicó en $.2972, al cerrar en un precio promedio de $3.024.