Nairo Quintana, casi listo para iniciar su preparación física de la temporada 2017

Nairo Quintana está de nuevo en Boyacá, luego de permanecer por unos días en España realizándose exámenes médicos con su equipo Movistar, el campeón de la Vuelta España, estuvo en Tunja acompañando varias de las campañas de las que él es imagen, en dialogo con W Radio habló sobre su estado actual de salud.

“Estuve en el quirófano sacándome dos tornillos que tenía de la caída del 2014 en la Vuelta a España, salió exitosa la operación, aún tengo los puntos, unos puntos metálicos que tendré que mandarme a retirar en cinco días y nuevamente comenzar la recuperación y la movilidad del brazo para estar otra vez al ciento por ciento” manifestó el ciclista boyacense.

Sobre el comienzo de su preparación para la temporada 2017 Quintana señaló que “comenzará ahora en la mitad de noviembre, ya comenzaremos con toda la preparación física que incluye otros deportes, hacemos natación, atletismo, caminata de montaña y un poquito de bicicleta también, pero bicicleta de montaña”.

Sobre en dónde se concentrará para prepararse para la temporada 2017, Nairo Quintana dejó claro que será en Boyacá desde el mes de noviembre hasta enero de 2017.