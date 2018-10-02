Hechos ocurridos en estación de Transmilenio en Toberín fueron hurto simple

Denuncian atraco masivo en la estación de Toberín de Transmilenio. Foto: Getty Images( Thot )

La Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que el atraco masivo ocurrido en la estación de Transmilenio de Toberín el pasado 1 de octubre, en horas de la noche, fue calificado como un caso de hurto simple.

La entidad aseguró que sí se cometió un acto de hurto y que la persona lesionada es un ciudadano venezolana, que resultó siendo víctima de violencia al intentar impedir el robo.

Las autoridades aseguran que ya se está realizando el análisis de cámaras para identificar a los responsables del hecho.