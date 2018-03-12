Bus de Transmilenio varado genera gigantesco trancón en la Autopista Norte. Foto: Colprensa( Thot )

Un bus de Transmilenio que se varó a la altura de la Autopista Norte con calle 100 generó un gigantesco trancón en ese corredor vial. Esto obligó a los usuarios a bajarse del articulado y ser transbordados a otros buses.

A su vez, el inconveniente ocasionó el retraso de los demás servicios en toda la troncal del norte de la ciudad.

Varios usuarios que se encontraban en las estaciones de Toberín señalaron que tuvieron que esperar por más de 40 minutos un bus y a la altura de la calle 146, algunas personas bloquearon esporádicamente el carril exclusivo por falta de frecuencia de los buses.