Así se vive el regreso a clases presenciales en colegios distritales

Este 15 de febrero se llevó a cabo la primera jornada de reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios públicos de Bogotá. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ( Thot )

Este lunes 15 de febrero comenzó la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Aunque a la fecha 138 instituciones oficiales de la ciudad están habilitadas para regresar en semipresencialidad, no todas volvieron hoy.

Así, regresaron los colegios oficiales que ya tienen experiencia en la alternancia, es decir, aquellos que adelantaron pilotos de regreso gradual en 2020. Fueron ocho los colegios que comenzaron en alternancia, entre ellos, el Débora Arango, de la localidad de Bosa; el Enrique Olaya, en la localidad de Rafael Uribe; y el José Félix Restrepo, en San Cristóbal.

En una segunda etapa, a partir del primero de marzo regresarán los colegios públicos que hayan sido habilitados a corte del 31 de diciembre del 2020.

A partir del 15 de marzo, volverán todos aquellos colegios que hayan presentado sus protocolos y hayan sido habilitados para la alternancia hasta el 5 de febrero del 2021.

El siguiente grupo de colegios regresará el 5 de abril y serán todas aquellas instituciones que adelanten su proceso de habilitación a corte del 19 de febrero.

Por último, el 12 de abril volverán en alternancia todos los colegios oficiales que realicen sus procesos de habilitación con posterioridad al 19 de febrero.

La meta será entonces que entre el 15 de febrero y el 12 de abril, los 400 colegios públicos de la capital regresen a las aulas en alternancia.