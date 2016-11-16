Versión del Ejército sobre muerte de guerrilleros carece de validez: Farc

Yarí. Septiembre 17 de 2016. En los llanos del Yarí, décima Conferencia de las Farc EP. Foto: Colprensa( Thot )

El negociador de las Farc Carlos Antonio Lozada afirmó que la versión del Ejército Nacional sobre la muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar carece de validez.

A través de su cuenta de Twitter, Lozada afirmó que "versión del Ejército sobre muerte de guerrilleros en el sur de Bolívar carece de validez. Mecanismo de Monitoreo y Verificación debe determinar circunstancias".

Además, dijo que "urge" un pronunciamiento oficial de este mecanismo, liderado por la misión de la ONU en Colombia para el proceso de paz.

Según el Ejército, los dos guerrilleros murieron en medio de un operativo contra la extorsión en el municipio de Santa Rosa. Durante el hecho se desmovilizó un hombre, que se identificó como miembro del Frente 37 de las Farc.