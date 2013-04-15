Tres muertos en presunto caso de sicariato en Chía, Cundinamarca

Tres ciudadanos muertos dejó la acción de dos presuntos sicarios que intentaban atacar a un comerciante de ‘Sanandresito’ de Bogotá, en la mañana de este lunes, en el municipio de Chía, muy cerca de la capital colombiana.



Según el coronel Fernando Torres, subcomandante de la Policía de Cundinamarca, dos sujetos perseguían al comerciante y en la persecución, le dispararon hiriéndolo gravemente. Sin embargo el afectado antes de morir, reaccionó y disparó contra sus agresores, asesinando a uno y dejando herido al otro.



El sujeto herido, emprendió la huida pero falleció en un accidente de tránsito, propiciado por la acción de las unidades policiales, informó el coronel Torres.



El CTI de las Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos y realiza las primeras indagaciones en el lugar de los hechos.