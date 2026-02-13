Tras decisión de la Corte sobre Judicatura, Gobierno no descarta constituyente

El titular de la cartera política afirmó que acata pero "le preocupa y sorprende" la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de parte de la Reforma al Equilibrio de Poderes que revivió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

"Esta decisión limita las facultades del Congreso de la República de reformar la Constitución y la justicia y lo pone en una situación de inferioridad que no es sana para la democracia participativa en Colombia", señaló Cristo, quien no ve que se pueda presentar una reforma similar en el corto o mediano plazo.

Sobre la propuesta de algunos congresistas de reformar la justicia a través de una asamblea constituyente, Cristos Bustos afirmó que los mecanismos extraordinarios como la constituyente deben ser considerados con mucha prudencia; "sin embargo, con esta decisión queda demostrado que parece imposible reformar la justicia por la vía ordinaria, por lo que creo que hoy es una idea que no podemos descartar", concluyó el ministro.