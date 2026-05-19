Tras consejo de seguridad, Duque anuncia medidas para reducir criminalidad en San Andrés

Luego de su primer consejo de seguridad como mandatario, el presidente de la República, Iván Duque, anunció una serie de medidas para reducir la criminalidad en el archipiélago de San Andrés.

En la reunión participaron el gobernador (e) de la isla, Alain Manjarrés, el alcalde de Providencia, Bernardo Benito Ben, la cúpula militar y de Policía y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, así como otras autoridades locales.

El presidente explicó que entre las medidas está el refuerzo para la isla con personal de la Policía especializado en criminalística que apoye al CTI de la Fiscalía en sus investigaciones; la entrega de información rápida y documentada por parte de las Fuerzas Militares, la cual pueda ser usada como acervo probatorio en "todo lo que tiene que ver con la condena del delito a porte ilegal de armas".

La persecución a los delincuentes reincidentes, que en San Andrés se sitúan en cerca del 25 % por delitos graves, según una política nacional que -explicó el Presidente- será implementada de inmediato entre Policía y Fiscalía.





Uno de los objetivos trazado en el consejo de seguridad fue reducir el homicidio y los hurtos en el archipiélago. "No queremos seguir viendo esos números de homicidios como los que se registraron en el año 2017, 23 homicidios. Queremos reducir significativamente ese número hasta que derrotemos el crimen organizado".

También se anunció la disposición de un avión medicalizado de la Fuerza Aérea para movilizar pacientes en situación de emergencia entre Providencia y San Andrés y se espera en los próximos dos meses también contar con un helicóptero para este servicio.

"Y hoy vamos a visitar también el Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, donde, con el Ministro de Salud, informaremos que en los próximos 60 días estaremos identificando la posibilidad de tener a disposición vehículos marítimos, que también atiendan a esa población en situación de emergencia", dijo el presidente Duque.