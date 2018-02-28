Trabajadores de Fedco denuncian a la empresa por incumplimientos en pagos. Foto: Cívico( Thot )

La W conoció los comprobantes de nómina y correos electrónicos en los que el departamento de Gestión Humana de Fedco informa sobre los atrasos en los pagos de nómina y los auxilios de transporte para los empleados.

En poder de esta emisora existen soportes de incapacidad y facturas de gastos médicos asumidos por los empleados que no se encuentran activos en el sistema de salud EPS.

Uno de los trabajadores contó a este medio acerca de los inconvenientes que tuvo para renovar el plan complementario de salud, dado que Fedco no había realizado el pago de los aportes durante cuatro meses.

Según la denuncia, desde el mes de noviembre de 2017, la empresa comenzó a presentar atrasos en las fechas de pago de las quincenas y, a la fecha, ya se les adeuda a los trabajadores la primera quincena del mes de febrero.

En uno de los documentos sobre los movimientos de pensión obligatoria de uno de los empleados se evidencian atrasos en los meses de marzo, abril, agosto, septiembre y octubre del año 2017.

Por otro lado, en uno de los correos enviados por la administración de Fedco a sus trabajadores, les informan que en la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre del 2017 no les será abonada la nómina y se les informará sobre la fecha de pago en los días venideros.

En otro de los correos, Fedco les informa además que, debido a una serie de inconsistencias que ha presentado la compañía, se darán algunas novedades en sus afiliaciones de EPS.

Todas estas denuncias y documentos serán presentados en los próximos días ante el Ministerio del Trabajo.