Supertransporte sigue con su plan de control de los centros de enseñanza automovilística

La Superintendencia de Puertos y Transporte informó que 18.200 alumnos se han inscrito en las últimas 3 semanas a los cursos de conducción, desde la implementación del Sistema de Control y Vigilancia, Sicov, proyecto de supervisión que inició el 18 de diciembre y que valida biométricamente la identidad de alumnos e instructores y monitorea las evaluaciones y asistencias a clase en los 742 Centros de Enseñanza Automovilística del país, con el objetivo de combatir y erradicar el fraude en la expedición de certificados, y velar por la idoneidad de quienes aspiran a obtener una licencia de conducción.

Según el reporte, la totalidad de los alumnos fueron inscritos en el 70 por ciento de las escuelas de conducción y pudieron realizar satisfactoriamente el proceso de inscripción; el 30 por ciento de las escuelas restantes no han iniciado a operar dentro del sistema, debido a iniciación tardía de contratos y de operaciones, falta de instalación de equipos, parametrización incompleta dentro del sistema, uso de software sin licencia, problemas de conectividad por ancho de banda y falta de bancarización.

Las ciudades con mayor número de estudiantes inscritos son Bogotá, con 4.083, Medellín con 2.113, Cali con 1.078, Barranquilla con 876 e Ibagué con 535 estudiantes. A la fecha se han registrado en el sistema 5.169 instructores y 5.082 vehículos de práctica, y todos los alumnos inscritos llevan acumuladas 115.232 horas de teoría, 14.143 horas de taller y 2.614 horas de práctica; hasta el momento se han certificado 21 aspirantes en el sistema.

El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, advirtió que tanto estudiantes como instructores están siendo monitoreados a través de los dispositivos electrónicos instalados en las escuelas buscando con esto evitar la suplantación de ambos, garantizando de paso que los alumnos cumplan con las horas requeridas, al registrar biométricamente su asistencia antes y después de cada clase teórica o práctica.

La entidad ha recibido quejas de ciudadanos que manifiestan que algunos CEA’s han interrumpido el proceso de certificación que venían realizando, aduciendo que el sistema de control y vigilancia no permite validar los usuarios. Frente a este tema, se evidenció que algunos centros, a pesar de haber sido informados con antelación, no adquirieron un pin para cada uno de los estudiantes que estaban en capacitación, razón por la cual estos usuarios deberán repetir el curso sin hacer ningún pago adicional.