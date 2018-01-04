Supertransporte mantendrá durante puente de reyes los controles en terminales del país

Frente a las recomendaciones que viene haciendo el Gobierno y distintas autoridades del país por el puente de reyes que se vivirá en Colombia entre el 6 y 8 de enero para que los conductores y viajeros lleguen sin problemas a sus destinos, se une también la Superintendencia de Puertos y Transporte, asegurando que mantendrá los controles en las terminales de transporte del país para verificar que todos los conductores, al igual que sus automotores, cumplan con las respectivas normas y validaciones antes de salir a las carreteras del país.

Según el Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, se mantendrá la presencia en las 22 terminales principales de todo el país, donde se revisará desde la documentación de los despachos, al igual que seguros como Soat y Pólizas de Responsabilidad Civil, así como revisiones técnico mecánicas.

En cuanto a los conductores, el ente de control y vigilancia manifestó que se estará verificando que las rutas que tienen más de horas lleven segundo conductor.

La Supertransporte no dejó de lado advertir a los conductores que entre el 6 y 8 de enero se implementará con mayor rigurosidad la revisión de exámenes médicos a parte de la alcoholimetría, buscando de cualquier forma evitar los microsueños, que son una de las principales causales de accidentalidad en las vías colombianas.