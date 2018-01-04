6AM W6AM W

Actualidad

Supertransporte mantendrá durante puente de reyes los controles en terminales del país

Con los controles, el ente de control y vigilancia verificará que buses de servicio especial cumplan con condiciones técnicas, garantizando así la seguridad de los viajeros.

Supertransporte mantendrá durante puente de reyes los controles en terminales del país. Foto: Colprensa

Supertransporte mantendrá durante puente de reyes los controles en terminales del país. Foto: Colprensa(Thot)

Frente a las recomendaciones que viene haciendo el Gobierno y distintas autoridades del país por el puente de reyes que se vivirá en Colombia entre el 6 y 8 de enero para que los conductores y viajeros lleguen sin problemas a sus destinos, se une también la Superintendencia de Puertos y Transporte, asegurando que mantendrá los controles en las terminales de transporte del país para verificar que todos los conductores, al igual que sus automotores, cumplan con las respectivas normas y validaciones antes de salir a las carreteras del país.

Según el Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, se mantendrá la presencia en las 22 terminales principales de todo el país, donde se revisará desde la documentación de los despachos, al igual que seguros como Soat y Pólizas de Responsabilidad Civil, así como revisiones técnico mecánicas.

En cuanto a los conductores, el ente de control y vigilancia manifestó que se estará verificando que las rutas que tienen más de horas lleven segundo conductor.

La Supertransporte no dejó de lado advertir a los conductores que entre el 6 y 8 de enero se implementará con mayor rigurosidad la revisión de exámenes médicos a parte de la alcoholimetría, buscando de cualquier forma evitar los microsueños, que son una de las principales causales de accidentalidad en las vías colombianas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad