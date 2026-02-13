Supersociedades decretó la liquidación de JorgeHané Laboratories

Superintendencia de Sociedades - Imagen de referencia. Foto: http://www.supersociedades.gov.co/( Thot )

La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de judicial de JorgeHané Laboratories Colombia.

Según la entidad, durante el proceso de reorganización, que inició el 11 de marzo de 2016, se demostró la terminación de sus contratos de trabajo y el cierre del domicilio.

Por ello la Supersociedades ordenó inspección judicial, toma de información financiera, consulta de los libros y papeles de comercio.

Ordenó además al ex representante legal que entregue al liquidador, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación de la medida, los libros de contabilidad.

La Superintendencia advirtió que partir de este momento, JorgeHané Laboratories está imposibilitada para realizar operaciones en desarrollo de su objeto social, toda vez que, únicamente, conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata adjudicación del patrimonio.