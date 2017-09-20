Sindicatos del país se solidarizan con huelga que iniciaron pilotos de Avianca

Considerando que Avianca como empresa constantemente viola los derechos de sus trabajadores y la ley colombiana sobre fallos judiciales que se han realizado sobre la aerolínea, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la Cut, expresó que apoya y se solidariza con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, ante la huelga que han decidido iniciar, cancelando cualquier actividad laboral por parte de más de 700 pilotos.

Ante el escenario, el presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, llamó también a la solidaridad a las demás organizaciones sindicales y a manifestarse ante la presidencia de la República y el Ministerio del Trabajo, en respaldo a la huelga de los pilotos, mostrando así su rechazo a la actitud de la Avianca, quien según la Cut, manifiesta su interés de negociación, pero en realidad lo que busca es fortalecer el pacto y eliminar la convención colectiva afectando finalmente los intereses de sus trabajadores.