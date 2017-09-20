Sindicato de pilotos inicia huelga al no alcanzar acuerdo con Avianca

Después de varias horas de reuniones, días de citaciones e incluso la presencia de la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, empieza el cese de actividades de la Asociación de Aviadores de Avianca (Acdac).

La huelga, según los pilotos, fue votada por los pilotos el pasado 15 de septiembre. La hora cero fue declarada luego de que durante el lunes 18 y martes 19 de septiembre, las partes adelantaran conversaciones, con la mediación de mintrabajo, pero sin llegar a ninguna decisión.

“Atendimos la invitación de la señora ministra y adelantamos las conversaciones posibles con los representantes de la administración de Avianca. Infortunadamente, aún en presencia de la ministra, la compañía insistió en incorporar el pacto colectivo, el mismo que fue declarado como ilegal por el juzgado 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el pasado mes de agosto”, informó el capitán Jaime Hernández Sierra, presidente de Acdac.

“Logramos acercamientos en algunas cláusulas normativas; sin embargo no llegamos a acuerdos ni hemos firmado nada. Por supuesto, por tratarse de una negociación, bajamos nuestra petición en los aspectos económicos y les propusimos a los representantes de Avianca realizar los incrementos que darían fin a la discriminación en el holding de manera gradual, en un plazo de entre tres y cuatro años. Lamentablemente no hubo eco ni mucho menos una contrapropuesta respetuosa por parte de la administración”, reveló Hernández.

Los pilotos informaron que la administración, además de insistir en imponer el pacto ilegal, pretendió que los negociadores entregaran el escalafón de pilotos. Este esquema da orden a la planta de aviadores dentro de la compañía, lo cual sería otra ilegalidad, puesto que por una pretensión similar Avianca ya fue sancionada por la seccional Atlántico del Ministerio del Trabajo.

La ministra, para quien Acdac manifestó su agradecimiento, invitó a las partes a continuar con las conversaciones a las 3:00 p.m.

La asociación de pilotos expresó que mantiene la voluntad de diálogo, el cual puede ocurrir en medio del escenario de la huelga iniciada.

Una vez iniciada la huelga, de acuerdo con la ley, se puede prolongar hasta por 60 días.