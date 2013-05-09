Si el 20 de julio no aprueban ley estatutaria de reforma a la Salud, se hunde: Mininterior
El ministro Carrillo explicó que la ley estatutaria es el estatuto del derecho a la salud de los colombianos, es la columna vertebral de cómo se va garantizar el servicio.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, contó en www.wradio.com.co que luego de una reunión con junta médica y la comisión primera de la Cámara de Representantes se acordó “destacar la prioridad y foco de casi exclusividad que se va tener en la ley estatutaria” de la reforma a la Salud.
Carrillo explicó que la ley estatutaria es el “estatuto del derecho a la salud de los colombianos, es la columna vertebral de cómo se va garantizar el servicio”.
Asimismo dijo que la ley ordinaria es un desarrollo del montaje de toda la “arquitectura” de cómo se garantizará el derecho a la salud. “Este es un tema de mediano plazo pero no tiene propósito de aprobarla en esta legislatura”, señaló.
Aclaró que si el 20 de julio de 2013 no se ha aprobado la ley estatutaria esta se hundirá y habrá que presentarla de nuevo.
