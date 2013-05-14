Será retirado proyecto que regulaba la parodia

Los autores del proyecto de ley que intentaba regular el ejercicio de la parodia decidieron retirarlo, luego de una amplia polémica en Colombia por cuenta de los límites que se le pondrían o no a esta actividad.



“Hasta tanto no quede clara la verdadera intención de este proyecto, lo retiro” (…) “Sigo creyendo que hace falta regular este tema y por eso voy a alentar espacios de debate antes de seguir adelante”, señaló el representante Augusto Posada.



El congresista también señaló que el “poco consenso” alrededor de la iniciativa ha provocado que se tome la decisión de retirarlo y que“si por algún motivo no hay consenso entre los sectores sociales involucrados” en los proyectos que radican los congresistas, el “deber es propiciar una discusión más amplia”.



El proyecto cursó dos debates en la Cámara y se encontraba listo para su tercero de cuatro debates reglamentarios en la Comisión Primera del Senado.



Aunque la iniciativa recibió cuestionamientos de algunos humoristas que expresaban que se quería limitar su ejercicio, los autores del proyecto manifestaron que se buscaba todo lo contrario y lo que se quería era eliminar las prohibiciones que existían en el país para el ejercicio de las parodias o imitaciones.



