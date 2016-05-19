Se queda el cristo en la Sala Plena de la Corte Constitucional

Con una votación de 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el crucifijo que reposa desde hace 25 años en la sala de deliberaciones del pleno de la corporación, debe quedarse.

El abogado sustanciador del despacho del vicepresidente de la Corte, Juan David Vega, había radicado un derecho de petición solicitando que se retirara el crucifijo en consideración a la libertad de cultos y a la diversidad religiosa.

Quienes votaron a favor de desmontar el Cristo fueron Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas, quienes consideran que esa figura no debe exhibirse en un edificio público.