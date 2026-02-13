Se hunde proyecto de ley de seguridad privada

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes votó favorablemente una proposición para archivar el proyecto de ley que pretendía regular la seguridad y vigilancia privada en el país. El senador Mauricio Lizcano, quien es el autor de este proyecto, le pidió a la comisión que lo archivara por cuenta de las inclusiones que se hicieron en la ponencia.

El Gobierno Nacional, a través de la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture y el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, criticó disposiciones del proyecto que limitarían la inversión extranjera, el papel de Colombia Compra Eficiente y que presuntamente archivarían los procesos que se llevan en relación con el cartel de la seguridad privada.

El superintendente Pablo Felipe Robledo celebró la decisión de la comisión de archivar el proyecto y aseguró que “el gobierno ha debatido este tema de cara al país tanto en el Congreso como en los medios de comunicación, haciendo públicas las preocupaciones del ejecutivo”.

El representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe lamentó la decisión de archivar el proyecto. "Lamento que se archive este proyecto cuando por primera vez se abría la posibilidad de regular las empresas de seguridad y vigilancia privada en el país”, aseguró Uribe, quien también denunció que existió “lobby” por parte de las empresas extranjeras de seguridad privada.