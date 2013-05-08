Se enreda trámite de la reforma a la salud en el Congreso
Fuentes de Minsalud confirmaron que los senadores Roy Barreras y Karime Motta le pidieron al Gobierno el control administrativo de Solsalud, como condición para aprobar la reforma
Después de que el Gobierno presentara este año la tan esperada Reforma a la Salud por medio de una ley estatutaria, que tendrá trámite en la Comisión Primera y tiene mensaje de urgencia, y una ordinaria, con trámite en la Comisión Séptima, hoy, dichos proyectos no han comenzado a ser discutidos por el legislativo.
La presidente de la Comisión Primera del Senado, Karime Motta, aseguró que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estaría buscando complicar la aprobación de la ley estatutaria (elaborada por una comisión médica, y respaldada oficialmente por el Ministerio) según lo había anunciado públicamente en ocasiones anteriores. Sin embargo, Motta confirmó que hoy comenzaría la discusión de este proyecto en dicha comisión.
Fuentes del Ministerio de Salud, le confirmaron a www.wradio.com.co que al contrario de lo que dice la senadora, el ministro está apoyando esta reforma, y que la molestia de los senadores Karime Motta y Roy Barreras es porque no les entregaron el control administrativo de la EPS Solsalud cuando éstos lo solicitaron en varias ocasiones.
Incluso, La W conoció que, durante una reunión en el Ministerio de Salud, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se retiró del recinto molesto asegurando que no habría apoyo en el legislativo a la reforma si no se le entregaba el control administrativo a él o a la senadora Karime Motta, de Solsalud. Esto se suma a las declaraciones hechas por el Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales en los últimos días, en las que aseguró que Roy Barreras, Karime Motta, y Antonio Correa habían estado en su despacho ejerciendo presión para cambiar el gerente interventor de la misma EPS.
La reforma a la salud se estaría convirtiendo en la palanca utilizada por los congresistas para presionar al Gobierno y obtener así cuotas burocráticas en EPS que intervenidas por el Estado, dentro de las que se encuentran Caprecom y Solsalud.
Por otra parte, el proyecto anunciado por la senadora Karime Motta para discusión este miércoles 8 de mayo, en la Comisión Primera del Senado, no es el radicado este año con mensaje de urgencia sino otro proyecto de ley estatutaria radicado el año pasado y cuyas ponencias fueron presentadas el 4 y 5 de diciembre de 2012 y no había sido incluido en el orden del día.
El senador Armando Benedetti, ponente del proyecto, radicará en la Comisión Primera una constancia donde manifiesta su inconformismo por no darle prioridad a este proyecto en el orden del día a pesar de que en el artículo 79 de la Ley Quinta dice que se le debe dar prioridad a los proyectos de ley estatutaria, y a los que tienen mensaje de trámite de urgencia y preferencia, además, deja claro que debido a los términos constitucionales que tiene una ley estatutaria, (aprobación de cuatro debates en una sola legislatura y mayoría absoluta en cada uno de estos) en este momento es imposible que sea aprobado por tiempo.
