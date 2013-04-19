“Saramago nos hizo mejores a todos”: Pilar del Río

Durante la primera conversación de la Feria del Libro, celebrada en Bogotá, se realizó un rendido homenaje al único Premio Nobel del Literatura de lengua portuguesa, José Saramago. En el auditorio Tomás Carrasquilla se dieron cita la esposa de Saramago, Pilar del Río y la escritora colombiana, Laura Restrepo.



En el conversatorio, Pilar del Río recordó que una de las pugnas que más disfrutaba con el nobel portugués eran los referentes a la cantidad de palabras que posee la lengua castellana, Saramago decía: “Los diccionarios de español son más gruesos”.



El sentido humanista del escritor era un factor clave, que evidenció Pilar del Río, al mencionar una de las frases que utilizó Saramago, durante sus últimos días: “El otro es como yo y tiene derecho a decir yo”.



Finalmente, la viuda de Saramago despidió el homenaje, recordando el día del funeral, donde miles de personas asistieron con un libro en la mano y levantándolo a medida que pasaba el féretro del nobel de literatura, aludiendo que “Saramago no hizo mejores a todos”.

