Representante Tatiana Cabello defiende ponencia de la ley de vigilancia privada

La representante a la Cámara del Centro Democrático aseguró que no puede ser "folclórica" y no presentar la ponencia del proyecto de ley que modifica el régimen de vigilancia privada. "La firmé porque todo el sector pide que se regule el tema de la seguridad privada", aseguró Cabello.



La parlamentaria afirmó que los ponentes se sentaron con el Superintendente de Industria y Comercio, tras lo que se decidió eliminar el polémico artículo 85 del proyecto, con el que se podrían archivar las investigaciones del carrusel de la vigilancia privada.



"Las dudas que me genera es que nos sentamos con el Superintendente Robledo el viernes y no nos comunicó muchas de sus inquietudes. Él insiste en hacer el debate en los medios de comunicación y no con los ponentes del proyecto", expresó la representante por Bogotá.



Frente al tema de la prohibición de capital extranjero en las empresas de seguridad privada, Cabello aseguró que hay normas y una sentencia de la Corte Constitucional que impiden esta situación.

La representante concluyó que está abierta a la posibilidad de modificar los puntos resaltados por el Superintendente de Industria, en el marco del debate en la Cámara de Representantes.