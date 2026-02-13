Hable con elPrograma

Renuncia masiva de fiscales por votación para elegir Fiscal General

Las renuncias se dan ante el proceso de elección que saldrá de la terna compuesta por Mónica Cifuentes, Néctor Humberto Martínez y Yesid Reyes.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

Caracol Radio

Son nueve los fiscales con cargos a nivel nacional los que presentaron la renuncia ante el fiscal general encargado,  Jorge Fernando Perdomo, quien ya aceptó la dimisión a Katerine Hayeck, directora de Asuntos Constitucionales.

Fuentes del organismo investigador aseguraron a W Radio que también saldrán ‘descabezados’ algunos directores seccionales. Las renuncias se dan ante el proceso de elección del nuevo fiscal general que saldrá de la terna de los exministros,  Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, además de Mónica Cifuentes, quienes fueron escuchados en la mañana de este jueves por el pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

W Radio conoció que en sus cargos se mantendrían Luis  González, director nacional de Fiscalías, y Julián Quintana, director nacional del CTI. Sin embargo,  hay que esperar qué decide el nuevo fiscal que llegue al cargo y cuyo nombre se conocerá el próximo 23 de junio.

