Reinicia juicio contra Santiago Uribe

La audiencia de juicio contra Santiago Uribe por su presunta participación en la creación de grupos paramilitares.



El coronel (r) Gustavo Bautista Sandoval aseguró que no tenía relación con el ganadero Santiago Uribe y que le brindó seguridad porque él mismo se lo solicitó "en atención a qué habían asesinado a su padre y el corría muchos riesgos cuando se desplazaba por ese sector, pero fui muy claro en señalarle que no podía brindarle un apoyo permanente en atención a mi responsabilidad como comandante", explicó el coronel Bautista.



Bautista aseguró que su antecesor, el coronel Winter Alejo Montealegre, fue quien conoció y combatió a los 12 apóstoles y que él no tuvo interés en combatirlos o conocerlos.



En la tarde, el exfiscal José Gilberto Martínez Guzmán, desde Montería, aseguró que en una reunión que sostuvo en 2013 con el Mayor Retirado Juan Carlos Meneses le reveló "que estaba muy arrepentido por todo lo que él había hecho, las manifestaciones que había hecho en contra de Santiago Uribe, del doctor Álvaro Uribe. Y que él quería tratar de solucionar esa situación", señaló el exfiscal.



En esa misma conversación, Meneses también le habría revelado quién financió su estadía, en 2010, en Argentina: "lo que le entendí es que Hugo Chávez era la persona que le había colaborado económicamente para él poder estar en esa situación o estar fuera el país".



Para este martes 28 de agosto se esperan las declaraciones del empresario Manuel Santiago Mejía Correa, por la mañana, y de Julián Bernal Escobar, por la tarde.