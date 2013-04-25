Puedo decir que José Crisanto no es culpable: productor de Operación E
Farruco Castroman señaló en La W que está consternado por la decisión del Tribunal de Villavicencio de condenar a 33 años de prisión al campesino que cuidó a Emmanuel.
Uno de los productores de la Operación E, Farruco Castroman, señaló en www.wradio.com.co que está “consternado” por la decisión del Tribunal de Villavicencio de condenar a 33 años de prisión a José Crisanto Gómez, campesino que cuidó al hijo de Clara Rojas.
“Estoy muy triste por él, para nosotros es un amigo, es alguien que está dentro de nuestras vidas”, sostuvo Castroman.
El productor aseguró que respeta las decisiones judiciales pero cree que Gómez es inocente.
“Puedo decir que José Crisanto no es culpable, pero tengo que respetar las decisiones”, indicó.
“Estoy muy triste por él, para nosotros es un amigo, es alguien que está dentro de nuestras vidas”, sostuvo Castroman.
El productor aseguró que respeta las decisiones judiciales pero cree que Gómez es inocente.
“Puedo decir que José Crisanto no es culpable, pero tengo que respetar las decisiones”, indicó.