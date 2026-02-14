Proyectos que se deben aprobar antes de terminar sesiones ordinarias en Congreso

La cadena perpetua para violadores y ley de comida chatarra son algunos de los proyectos que deben aprobar en el Congreso.. Foto: Colprensa( Thot )

Cesar Lorduy habló en La W sobre el proyecto de la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños.

Manifestó que “hemos decidido impulsar este proyecto de tal manera que los millones de colombianos sientan que hay una respuesta por parte del Congreso”. Indicó que “esta propuesta pretende mandar un mensaje de advertencia para que haya cárcel para los violadores”.

“Aspiramos que la prisión perpetua salga adelante, una vez que se modificó el acto que lo prohibía”, dijo.

También señaló que “esta es una pena más de las tantas penas que pueden existir en Colombia y tienen todas las garantías para que las personas que sean condenadas, lo sean de verdad. Que todas las pruebas deben conducir a que sí es el culpable”.

Por su parte, la representante Juanita Goebertus se refirió al proyecto para la implementación de los acuerdos de paz.

Explicó que “este proyecto es para proteger la propiedad privada, busca que a esos campesinos se les resuelva esas circunstancias. Son jueces civiles administrativos para que solucionen sus derechos de uso y tenencia de la tierra”.

“La ausencia de jueces ha sido aprovechada por personas que despojan a los campesinos de sus tierras”, enfatizó.

Puntualizó que “veo distintos sectores, el del consejero Archila, el del grupo que trabaja con la vicepresidente trabajando en esto. A lo largo del debate del Senado han dejado de priorizar el proyecto y nos queda una semana para que se pueda aprobar”.

Además, expuso que “este proyecto tiene una presupuestación específica. Se necesita austeridad e inversión en el campo”.

Sobre el proyecto de comida chatarra, Mauricio Toro expresó que “hemos logrado unos cuerdos importantes en la medida que se ha venido dando el debate. Hay un sector del Centro Democrático que no está de acuerdo con esta iniciativa”.

“Estamos hablando de 10 a 15 billones de pesos que el Estado estaría ahorrando por todas las enfermedades. Esto le sirve al país y a las empresas”, dijo.

Recalcó que “la tercera es la vencida, creo que hay un acompañamiento ciudadano, algo que no se veía antes”.

Le puede interesar:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Gabriel Santos dijo que el proyecto de recortar el receso legislativo “es una iniciativa sencilla, solo se cambia una palabra, entonces uno se pregunta si la voluntad existe”.

“La semana antepasada se estaba dedicando tiempo a la ampliación de la planta de la Procuraduría. Los jóvenes nos piden que dejemos a un lado los privilegios”, indicó.

El senador Juan Diego Gómez habló sobre el acuerdo de Escazú y manifestó que “en marzo la ciudad de Medellín tenía muchas dificultades por el COVID, ante esto decidimos realizar el foro la semana pasada de manera virtual”.

“Aspiramos que por tardar a este jueves estemos citando a las comisiones para darle debate a este proyecto”, recalcó.

Explicó que “hoy la discusión está partida, siento que la votación está en un 50/50. El acuerdo es claro, se busca que haya una protección de los líderes ambientales”.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Del proyecto de reforma a la justicia, Miguel Ángel Pinto expresó que “es la primera vez que se tiene una concertación del 97 % de los artículos, 14 de las proporciones ya están implementadas. Creo que la discusión básica se va a centrar en tres puntos”.

“Establece que en el tema de la experiencia se deben acreditar los abogados, no es que vayan a llegar magistrados que no sean abogados. Hemos venido promulgando el presupuesto de la rama”, indicó.