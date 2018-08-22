"Proyecto que busca aumentar el salario mínimo debe tener aval del Gobierno"

El Secretario del Senado, Gregorio Eljach, aseguró que el proyecto de facultades extraordinarias presentado por el expresidente Álvaro Uribe para aumentar el salario mínimo debe incluir el visto bueno del Gobierno Nacional.

Eljach indicó que aunque en el artículo 150 de la Constitución se establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Ejecutivo, ese requisito se cumple si el Gobierno manifiesta su aval al proyecto antes del primer debate.

"Radicado el proyecto se puede conseguir el aval o la adhesión del Gobierno, con lo que se prosperaría el proyecto", señaló el Secretario.

El proyecto fue radicado por la bancada del Centro Democrático, en cabeza de Uribe, "en cumplimiento de lo propuesto en la campaña".