Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Procurador pide al Gobierno dar con el paradero de Salud Hernández

Alejandro Ordóñez lo solicitó al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia del Estado.

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa(Thot)

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. Foto: Colprensa

Caracol Radio

A través de su cuenta de Twitter, el procurador General, Alejandro Ordóñez, le pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia determinar, a la mayor brevedad, el paradero de la periodista española Salud Hernández Mora.

“Ningún colombiano debe estar a merced de grupos armados al margen de la ley. Institucionalidad debe velar por la  protección de todos”, indicó un trino de la Procuraduría.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir