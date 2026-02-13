Procurador pide al Gobierno dar con el paradero de Salud Hernández

A través de su cuenta de Twitter, el procurador General, Alejandro Ordóñez, le pidió al Gobierno Nacional y a los organismos de inteligencia determinar, a la mayor brevedad, el paradero de la periodista española Salud Hernández Mora.

“Ningún colombiano debe estar a merced de grupos armados al margen de la ley. Institucionalidad debe velar por la protección de todos”, indicó un trino de la Procuraduría.